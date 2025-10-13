Sexueller Missbrauch via Smartphone: So urteilt das Gericht

Braucht es eine Altersbeschränkung von Sozialen Medien für junge Menschen? Dieses Thema wird gerade heiß diskutiert. Ob diese Beschränkung einen Fall, der vor dem Amtsgericht Günzburg verhandelt wurde, verhindert hätte, bleibt fraglich. Ein Heranwachsender hatte seine minderjährige Internet-Bekanntschaft zu sexuellen Handlungen vor der Smartphone-Kamera aufgefordert. Außerdem fanden die Ermittler bei ihm pornografisches Videomaterial, das er gespeichert hatte. Soziale Medien können durchaus positiv sein – aber ihre Nutzung kann auch äußerst unangenehme Folgen und strafrechtliche Konsequenzen haben. Wegen sexuellen Missbrauchs ohne Körperkontakt, so die juristische Bezeichnung, musste sich ein jetzt 19-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Günzburg vor dem Jugendrichter verantworten. Der junge Mann hatte im vergangenen Jahr unter dem Pseudonym „Jonas“ von seiner Bekannten, die er auf einer Kommunikationsplattform kennengelernt hatte, sexuelle Handlungen gefordert. Das Mädchen sollte laut Anklage mit ihren Brüsten spielen, davon Videoaufnahmen machen und an „Jonas“ schicken. Käme sie diesem Wunsch nicht nach, würde er sie nicht in Ruhe lassen, so die Warnung.

Internetbekanntschaft aus München belastet Angeklagten schwer

Doch die Internetbekanntschaft aus München blieb standhaft und spielte nicht mit. Die Sache flog auf, bei einer Durchsuchung beim Angeklagten wurden auf dessen Smartphone zwei jugendpornografische Videodateien entdeckt. In der Verhandlung druckste der 19-Jährige herum, als ihn Amtsgerichtsdirektor Johann-Peter Dischinger auf die Verfehlungen ansprach. Die Videos habe er zugeschickt bekommen, aber gelöscht. Bei der kriminaltechnischen Untersuchung des sichergestellten Smartphones wurde der Chatverlauf mit der Minderjährigen entdeckt.

Zunächst behauptete der Angeklagte, die Nachricht stamme nicht von ihm. Erst als Richter Dischinger warnte, er könnte die Zeugin aus München kommen lassen, die mit Rücksicht auf die zusätzlichen Kosten nicht geladen wurde, räumte der 19-Jährige zögernd die Tat ein.

Dischinger verhängt Urteil am Amtsgericht Günzburg gegen 19-jährigen Täter

Dass seine Chatpartnerin zum Zeitpunkt seiner Forderung erst zwölf Jahre war, habe er nicht gewusst, behauptete der Angeklagte. Sie hätte ihm angeblich geschrieben, 13 Jahre alt zu sein. Die Zeugin hatte bei ihrer polizeilichen Vernehmung ausgesagt, dass sie unter Panikattacken und Angst durch die sexuell motivierte Forderung des Angeklagten leide. Der bisher unbescholtene 19-Jährige habe die Förderschule besucht und sei früher von Mitschülern gemobbt worden, er mache derzeit eine Ausbildung zum Lageristen, sagte Daniela Riedel von der Jugendgerichtshilfe. Sie empfehle eine Jugendstrafe mit Arbeitsauflage.

Dem folgte Amtsgerichtsdirektor Dischinger mit seinem Urteil über 40 Stunden gemeinnützige Arbeit sowie drei Beratungsgespräche über sexuelle Gewalt. Der 19-Jährige, obwohl volljährig, war zur Verhandlung mit seinem Vater gekommen. Sollte er die Beratungsgespräche oder die Arbeitsauflagen nicht erfüllen, könne ihm wegen „Ungehorsam“ ein Jugendarrest bis zu vier Wochen drohen, warnte Dischinger. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.