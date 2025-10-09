Weiter oder nicht? So lief der Auftritt einer Krumbacherin bei "The Voice of Germany"

Am Donnerstagabend war der große Tag für Judith Klingholz aus Krumbach. Die 23-Jährige hatte ihren Fernsehauftritt bei „The Voice of Germany“. Im kurzen fliederfarbenen Kleidchen und mit einem herzförmigen Hut im Haar tritt sie durch das große V-Tor auf die Bühne. Dort warten vier Juroren in ihren Sesseln, mit dem Rücken zur Bühne gedreht, für die sogenannten „Blind Auditions“. Sie können Klingholz also nicht sehen und entscheiden allein anhand ihres Gesangs, ob sie sie in ihr Team holen möchten. Um weiterzukommen, muss Klingholz mindestens einen der Juroren mit ihrer Stimme überzeugen. Nur dann wird sie in dessen Team aufgenommen und darf weiter an der Show teilnehmen.

Als barocke Lolita inszeniert sich Judith Klingholz aus Krumbach auf Instagram

Die Aufregung ist ihr anzumerken. Vorher legt sie sich zur Beruhigung die Hände auf die Brust und sagt sich ein Mantra vor: „Ich nehm' das Mikrofon und treff' jeden Ton.“ Sie wird das Lied ‚Pity Party‘ von Melanie Martinez singen. Diese Sängerin ist im Musikvideo dem Krumbacher Gesangstalent recht ähnlich, scheint rosafarbene Kleidchen zu lieben und zeigt eine „zuckersüße“ Mädchenzimmerausstattung mit großem Bett. Ähnlich inszeniert sich Judith Klingholz, die in Krumbach unter ihrem ersten Vornamen Sarah bekannt ist, auf ihrem Account auf der Social-Media-Plattform Instagram. Sie selbst umschreibt das mit „Lolita, Rokoko, Barock ...“

Irritiert schauen sich die Coaches von „The Voice of Germany“ beim Auftritt von Judith an

Selbstbewusst läuft Klingholz nach vorn in hohen, weißen Blockabsatzschuhen und Kniestrümpfen mit Schleifchen am oberen Rand. Die Oberschenkel geben einen Blick auf Tattoos frei. Die Kamera zoomt auf die Schuhe. Klingholz lächelt. Ein tiefes Einatmen mit geschlossenen Augen. Sie beginnt mit einem Wiegen des Körpers. Die Coaches schauen sich irritiert an. „What?!“, ruft einer. Beim Refrain erkennt man das Lied. Die Coaches, Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey sowie Michi Beeck und Smudo auf dem Doppelstuhl, bleiben umgedreht sitzen.

„Oh Mann!“, schreit Smudo am Ende. Die Juroren berichten von Streit unter den Coaches. Irgendwie sei es auch geil gewesen, meint Michael Beck. Doch Klingholz sei wohl auf dem falschen Ton eingestiegen. Das gibt sie zu. Sie kämpft mit den Tränen, ganz passend zum Lied, wie sie fast scherzend bemerkt. Shirin David läuft zu der Krumbacherin und umarmt sie. Alles sei gut. Nico Santos analysiert, dass Klingholz entweder „ein leichtes Stück zu hoch oder ein leichtes Stück zu sehr drunter“ gewesen sei mit ihrer Stimme. So habe der Song nicht so richtig harmoniert. Smudo sagt, sie hätte so sein Herz gewonnen, dass sie sich bloß nicht unterkriegen lassen solle. „Mach weiter mit Deiner Musik, zeig es jedem, selbst Songs machen, es ist einfach toll; weiter so!“. „Ich werde auf jeden Fall nicht aufhören“, sagt sie hinter der Bühne, als die gut fünfminütige Sendezeit von ihr um ist und sie sich von zum Auftritt mitgereisten Freunden umarmen lassen kann.

Ihre Mutter Simone Klingholz, die einen kleinen Laden in der Bahnhofstraße hat, berichtet im Gespräch mit der Redaktion, dass es ein langer Tag in Berlin gewesen sei, als der Auftritt aufgezeichnet wurde. Sie ist mit ihrem Partner und zwei Freunden von Judith Klingholz dabei gewesen. „Wir unterstützen sie auf jeden Fall weiter“, sagt sie. Bestimmt werde es die junge Sängerin nochmals versuchen.