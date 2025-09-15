Spaziergängerin von Hund angegriffen und ins Gesicht gebissen: Wer kann Hinweise geben?

In Unterwiesenbach ist eine Spaziergängerin am Sonntagabend gegen 18 Uhr von einem freilaufenden Hund angegriffen worden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in der Scheibenbergstraße. Hier soll die 59-Jährige mit ihrem eigenen Hund unterwegs gewesen sein, als sie dem freilaufende Hund begegnete. Dieser soll die 59-Jährige angegriffen und ins Gesicht gebissen haben. Die Bissverletzungen waren nach Angaben der Polizei so schwer, dass die Geschädigte mit einem Rettungshubschrauber in das Bundeswehrkrankenhaus Ulm geflogen werden musste. Ein lebensbedrohlicher Zustand lag nicht vor.

Polizeiinspektion Krumbach bittet Bevölkerung um Mithilfe

Laut Polizei handelt es sich bei dem Hund um ein etwa hüfthohes, kurzhaariges Tier. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Hund geben können, um Meldung unter 08282/9050. (AZ)