Derby in der Bezirksoberliga: Günzburg II fordert Niederraunau heraus

Zum Jahresauftakt erwartet die Handballfans in der Region ein ganz besonderer Höhepunkt: Am Sonntag um 18.00 Uhr kommt es in der Günzburger Rebayhalle zum prestigeträchtigen Bezirksoberliga-Derby zwischen der zweiten Mannschaft des VfL Günzburg und dem TSV Niederraunau. Dieses Duell verspricht viel Spannung, Tradition und eine gehörige Portion Lokalrivalität – nicht umsonst gilt es als das „Derby aller Derbys“ im Landkreis.

