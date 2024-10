Die SpVgg Ellzee ist Gastgeber für den Landkreislauf 2025

Der neue BLSV-Kreisvorsitzende Philipp Rauner, der BLSV-Breitensportreferent Hans Komm und die Sportbeauftragte des Landkreises Günzburg, Andrea Högel, atmeten erleichtert auf. Der Grund: Die Suche nach einem Ausrichter für den Landkreislauf im Jahr 2025 war von Erfolg gekrönt. Die SpVgg Ellzee hat sich bereit erklärt, dieses Laufevent, das zu den größten in Schwaben zählt, am Samstag, 5. Juli, auszurichten. Veranstalter sind wiederum der Landkreis Günzburg und der Kreis Günzburg im Bayerischen Landessportverband (BLSV).

Ein positives Licht auf den Ausrichter werfen

„Relativ spontan“, so Alexander Kling, der Vorsitzende der über 500 Mitglieder zählenden SpVgg Ellzee, sei die Entscheidung in seinem Verein gefallen. Der Vorstand habe bereits nach kurzer Beratung seine Zustimmung erteilt. Kling spricht von einer „tollen Veranstaltung, die man unterstützen muss“. Er ist überzeugt, dass sie auch ein positives Licht auf seine SpVgg Ellzee als Ausrichter werfen wird.

Die Vertreter der Landkreislauf-Veranstalter zeigten sich bei einem ersten Treff in Ellzee erfreut, dass sich die SpVgg Ellzee so spontan und unkompliziert zu einem „Ja“ entschieden hat. „Es wäre doch schade, wenn diese seit vielen Jahr beliebte Veranstaltung mangels eines Ausrichters ausfallen würde“, spricht die Sportbeauftragte Andrea Högel sicherlich auch allen immer wieder begeisterten Läuferinnen und Läufern aller Altersschichten aus der Seele.

Der Verlauf der Strecke für die Staffelläufer steht bereits im Groben. Vom Sportheim aus geht es zunächst Richtung Norden, dann hinab zum Günz-Stausee und an dessen Ufer entlang zurück nach Ellzee. Hans Komm, der sich als Ichenhauser in diesem Gebiet gut auskennt, spricht von einer „idyllischen, etwa 3500 Meter langen Runde“, die da auf die Landkreisläufer wartet. Für die Nordic Walker wird noch eine zusätzliche Schleife eingebaut. Natürlich gehört auch ein Kinderlauf wieder zum Programm.

Das Breitensportevent Landkreislauf, das 1984 erstmals gestartet wurde und von Offingen nach Krumbach führte, hat nichts an Anziehungskraft verloren. Bei der diesjährigen Neuauflage am Samstag, 29. Juni, in Mindelzell gingen 119 Mannschaften beim Staffellauf, über 200 Mädchen und Buben beim Kinderlauf und mehr als 100 Frauen und Männer beim Walking beziehungsweise Nordic Walking an den Start. Macht zusammen über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.