Auf geht's zur Nordic Walking-Tour 2024 im Landkreis Günzburg

In Behlingen fällt am 27. April der Startschuss für das Breitensportereignis. Der Premieren-Gastgeber wirbt kräftig – und er ist scharf auf den Gesamtsieg.

Die Nordic Walking-Tour 2024 im Landkreis Günzburg steht in den Startlöchern. Sechs Termine zwischen April und Oktober stehen auf dem Programm. Los geht es am Samstag, 27. April. Erster Schauplatz ist traditionell das Sportgelände in Behlingen-Ried. Organisatorin Manuela Miller sagt: „Ich freue mich schon sehr darauf und wünsche mir zahlreiche Anmeldungen.“

Gesundheit und Ehrgeiz

Aktive Armbewegungen, Öffnen und Schließen der Hände, gerader Blick nach vorne oder diagonale Bewegungen. Sechs Mal werden die heimischen Nordic Walker mit ihrer typischen Körperhaltung im Süden und Norden des Landkreises unterwegs sein und um zurückgelegte Kilometer wetteifern. Miller wirbt mit vielen guten Eigenschaften für diesen Breitensport: „Bei Nordic Walking werden 90 Prozent der Körpermuskulatur trainiert, die Beweglichkeit und die Koordination verbessert.“ Das trainierte Herz-Kreislauf-System beeinflusse zudem das Immunsystem positiv.

So läuft die Nordic Walking-Tour 2024 im Landkreis Günzburg 1 / 6 Zurück Vorwärts Samstag, 27. April Veranstalter: TSV Behlingen-Ried Strecken: 6,5, 10 und 15 km

Samstag, 8. Juni Veranstalter: SG Reisensburg-Leinheim Strecken: 6, 10 und 13 km

Samstag, 22. Juni Veranstalter: TSV Ziemetshausen Strecken: 8 und 14 km

Samstag, 13. Juli Veranstalter: FC Ebershausen Strecken: 6, 10 und 13 km

Samstag, 21. September Veranstalter: SV Freihalden Strecken: 8 und 16 km

Samstag, 19. Oktober Veranstalter: TSV Burtenbach Strecken: 6,5 und 13,5 km

Ein weiterer wichtiger Faktor, der bei der heimischen Tour immer wieder in den Vordergrund rückt, ist das gemeinsame Sporteln mit der Aussicht auf schöne Preise für die Teilnehmer. Tour-Schirmherr Ferdinand Munk betonte im vergangenen Jahr mehrfach: „Die Nordic Walker sind eine große Familie.“

Nun also macht sich die Clique auf den Weg in die erste Etappe 2024. Am 27. April schnuppern die Teilnehmer auf Kammeltaler Flur Frühlingsluft.

Ausrichter sehen Luft nach oben

302 Breitensportler (190 Männer und 112 Frauen) waren im vergangenen Jahr in Behlingen dabei. Sie legten exakt 3065,50 Kilometer auf dem herrlichen Rundkurs nordwestlich von Behlingen-Ried zurück. Luft nach oben ist da nach Überzeugung der Macher durchaus gegeben. In Behlingen starteten schon mal 416 Nordic Walker. Das liegt allerdings schon sechs Jahre zurück.

Die Heimmannschaft legte vor einem Jahr mit 696,50 gelaufenen Kilometern kräftig vor und wurde klarer Sieger beim Auftakt. Doch dieses erste gute Resultat reichte dem TSV Behlingen-Ried nicht zum Gesamtsieg. Der Seriensieger aus dem Kammeltal wurde am Ende nach einen äußerst spannenden Tour-Verlauf von der SG Reisensburg-Leinheim überholt. Die Günzburger Vorstädter legten in der Gesamtbilanz 26 Kilometer mehr zurück.

Manuela Miller rührt schon kräftig die Werbetrommel und will die Gesamtwertung zurück ins Kammeltal holen. Sie weiß aber genau, dass ein Gesamtsieg nur möglich ist, wenn sie zum Auftakt vor eigenem Publikum und in heimischer Kulisse viele Walker stellen kann.

Strecke und Anmeldung

Es stehen insgesamt drei Distanzen mit 6,5/10/15 Kilometern zur Auswahl. Die Teilnehmenden erwarten überwiegend Wald- und Feldwege und teils hügeliges Gelände in blühender Natur. Meldeschluss ist am 25. April. Laufgruppen sollten sich über www.nordicwalking-tour.de anmelden.