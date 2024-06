Breitensport

Der SV Mindelzell bringt mehr als 1000 Sportler in Bewegung

Plus Der Landkreislauf hat nichts von seiner Magnetwirkung verloren. Ausgerechnet Fußballprofi Niclas Füllkrug sorgt für enorme Erleichterung bei den Machern.

Von Alois Thoma

Die aktuelle Meldeliste macht es deutlich: Der Landkreislauf hat nichts an seiner Anziehungskraft verloren. Stand Mittwochvormittag haben sich 121 Teams für den Staffelwettbewerb am Samstag, 29. Juni, in Mindelzell angemeldet. Das entspricht fast exakt dem Stand von 2023, als in Autenried 126 Mannschaften ihre Runden drehten. Einen enormen Zuwachs erfuhr das Kids Running.

Ungefähr 200 Buben und Mädchen werden sich heuer in zwei Altersklassen an den Start begeben. Dazu kommen noch etwa 100 Walker beziehungsweise Nordic Walker. Alles in allem steht jetzt schon fest, dass über 1000 Sportlerinnen und Sportler beim Landkreislauf aktiv sein werden. Jeder Einzelne leistet einen Beitrag, dass diese Breitensportveranstaltung auch heuer zu den größten in Schwaben zählt.

