Sportabzeichen: Der BLSV-Sportkreis Günzburg hat jetzt zwei Obfrauen

Plus Teil eins der Wachablösung ist vollzogen: Der Noch-Kreisvorsitzende Fritz Birkner wird sein Amt beim Landkreislauf 2024 in Mindelzell übergeben.

Von Alois Thoma

Seit einigen Jahren steht der Sportkreis Günzburg im Bayerischen Landessportverband (BLSV) in Schwaben an der Spitze, was den Erwerb von Sportabzeichen betrifft. Und das soll auch so bleiben. Dafür stehen zwei personelle Veränderungen, die unlängst vorgenommen wurden. Als Nachfolger für den bisherigen Sportabzeichen-Obmann Fritz Birkner wurden Monika Atzkern und Claudia Schramm ins Amt eingeführt.

Birkners Nachfolger wird in Mindelzell vorgestellt

Mit dem Wechsel der Zuständigkeit in Bezug auf die Sportabzeichen wird im BLSV-Sportkreis Günzburg der erste ganz konkrete Schritt zur Wachablösung des langjährigen Kreisvorsitzenden Fritz Birkner eingeleitet. Er hatte sich beim vergangenen Kreistag in Gundremmingen gegen seinen ursprünglich geäußerten Wunsch bereit erklärt, das Amt des Kreisvorsitzenden weiterzuführen, nachdem eine Kandidatin für seine Nachfolge kurzfristig ihre Zusage zurückgezogen hatte. Beim Landkreislauf 2024 am Samstag, 29. Juni, wird Birkner dann aber endgültig den Kreisvorsitz abgeben. Sein Nachfolger soll gleichzeitig in Mindelzell vorgestellt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

