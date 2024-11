Sportabzeichen-Erfolge im Landkreis Günzburg: Sparkasse ehrt Top-Vereine

Insgesamt 13 Vereine aus dem Landkreis Günzburg nahmen im Jahr 2023 Sportabzeichen ab. Durch die Unterstützung der Sparkasse Schwaben-Bodensee konnten die besten fünf Vereine mit Geldpreisen ausgezeichnet werden. Insgesamt wurden 875 Sportabzeichen abgenommen, was wieder dem Stand von 2019 entspricht, also vor Corona. Der Spitzenreiter mit 165 Abzeichen war der TSV Niederraunau gefolgt von der SG Reisensburg/Leinheim mit 131 Abzeichen. Platz 3 belegte der TSV Ziemetshausen (116), Platz 4 die TSG Thannhausen (104) und Platz 5 der TSV Balzhausen (82). Große Motivation zeigten auch die weiterplatzierten Vereine, VfR Jettingen, TSV Wasserburg, VfL Leipheim, TSV Auffingen, TSV Kissendorf, TSV Behlingen/Ried, SC Günzburg und TSV Burgau. Großer Dank geht zudem an alle Sportabzeichen-Prüfer im Landkreis für die Abnahmen. Auf dem Foto vorn von links: Claudia Schramm Carmen Endres Samuel Schwab. Hinten (von links): Günther Theer, Manuela Miller, Monika Wiesmüller-Schwab, Sessi Gehring, Roland Steidl, Philipp Rauner, Johannes Auerhammer, Monika Atzkern, Elke Benkowitsch, Irmgard Katzer, Rosi Stark. Foto: Claudia Schramm

