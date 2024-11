TSV Balzhausen erhält „Preis des Präsidenten“ im Bezirk Schwaben

Der TSV Balzhausen hat den „Preis des Präsidenten vom Bezirk Schwaben“ gewonnen und wurde damit für sein außergewöhnliches Engagement im Jugendbereich ausgezeichnet. Der Verein setzte sich gegen starke Konkurrenz durch und erhielt ein Preisgeld von 5.500 Euro. Der zweite Platz ging an den TSV 1847 Schwaben Augsburg, während sich die Bayerische Sportjugend Günzburg im BLSV über den dritten Platz und 1.500 Euro freuen durfte.

Balzhausen: TSV gewinnt mit Initiative von Silvia Knoll

Nach den Herausforderungen der Corona-Pandemie hat der TSV Balzhausen, ein Verein mit 1.042 Mitgliedern in einer Gemeinde von 1.234 Einwohnern, unter der Leitung von Jugendleiterin Silvia Knoll beeindruckende Erfolge erzielt. So stieg die Zahl der abgelegten deutschen Sportabzeichen von 30 im Jahr 2019 auf etwa 110 im Jahr 2024. Ein Highlight des Vereins ist das Kinderzeltlager, dessen Teilnehmerzahl seit 2019 von 80 auf 106 wuchs. Das Motto „Sei wie du bist“ betont die individuellen Bedürfnisse der Kinder und schafft eine Umgebung, in der jedes Kind willkommen ist.

Eine besondere Bereicherung bietet die Tanzformation „Move your Body“, die Silvia Knoll vor zwei Jahren für Kinder und Jugendliche von vier bis 16 Jahren ins Leben gerufen hat. Neben dem sportlichen Angebot fördert der TSV auch die Teilnahme am Gemeindeleben, etwa beim Faschingsumzug oder dem Leonhardiritt.

Martin Poppel: Über 30 Jahre Einsatz für die Sportjugend Günzburg

Ein weiterer Preisträger, die Bayerische Sportjugend Günzburg, wurde für das herausragende Engagement ihres Kreisvorsitzenden Martin Poppel geehrt. Seit 1991 leitet Poppel die Sportjugend im Landkreis Günzburg und hat in über 30 Jahren mehr als 5.000 Jugendliche bei Tagesfahrten, Sportwochenenden und Übungsleiterausbildungen begleitet. Als Lehrer verknüpft er erfolgreich schulische und sportliche Aktivitäten und schafft durch vielfältige Ferienfreizeiten und Jugendbildungsmaßnahmen eine einzigartige Plattform für Gemeinschaft. Jedes Jahr kommen über 250 Kinder und Jugendliche verschiedener kultureller Hintergründe zusammen, um durch den Sport ein Gefühl von Zusammenhalt zu erleben.

Icon Vergrößern Martin Poppel (Bildmitte) von der Bayerischen Sportjugend Günzburg. Foto: Ulrike Schoblocher (Archiv) Icon Schließen Schließen Martin Poppel (Bildmitte) von der Bayerischen Sportjugend Günzburg. Foto: Ulrike Schoblocher (Archiv)

Zur Preisverleihung reiste der TSV Balzhausen mit 30 Ehrenamtlichen im Bus an. Ein Videoteam des Bezirks hatte zuvor die engagierte Vereinsarbeit in Balzhausen dokumentiert. Die Spannung bei der Veranstaltung war groß: Als die Anerkennungspreise für die Plätze 4 bis 7 vergeben wurden, war klar, dass der TSV unter den besten drei Vereinen war. Die Freude war überwältigend, als die Sieger verkündet wurden. „Wir haben den Preis alle zusammen verdient – jeder einzelne Ehrenamtliche des Vereins“, betont TSV Silvia Knoll vom TSV Balzhausen. Das Preisgeld von 5.500 Euro will der Verein in die Jugend investieren – die „Ehrenamtlichen der Zukunft“. (mit AZ)