Über den Hype auf der Insel: Mit Tuchel zum Weltmeistertitel?

Die mittelschwäbische Kleinstadt Krumbach rückt immer wieder in den Fokus internationaler Medien. Ein Kamerateam des britischen Fernsehsenders Skysport reiste jüngst eigens aus England an, um vor Ort den Wurzeln von Thomas Tuchel nachzuspüren. Der renommierte Fußballtrainer, der Erfolge auf den größten Bühnen des Weltfußballs feierte, wurde 1973 in Krumbach geboren. Mit Mikrofonen und Kameras ausgestattet, suchten die britischen Reporter nach Zeitzeugen, die Tuchel in früheren Jahren kannten, und wollten erfahren, wie sich der heute Weltklasse-Coach schon damals präsentierte, und was die Krumbacher über ihn denken.

