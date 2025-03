Aufstiegs- und Abstiegskampf: TSV Wasserburg vor entscheidenden Spielen

Zwar gehen die Fußballer der unteren Spielklassen der Spielgruppe Donau erst in einer Woche in die Vollen, es stehen aber an diesem Wochenende vereinzelt Nachholspiele auf dem Programm. Zwei davon gehen auf dem Sportplatz des TSV Wasserburg über die Bühne – und das unter ganz verschiedenen Voraussetzungen. Die erste Garnitur des TSV Wasserburg kämpft am Sonntag (15 Uhr) unter Trainer Holger Nittka in der Kreisklasse West 2 um den Aufstieg, die zweite Mannschaft (13.15 Uhr) hingegen in der A-Klasse West unter Coach Ralf Nittka gegen den drohenden Abstieg.

