Fußball

18:52 Uhr

Bei Türkiyemspor Krumbach macht's die richtige Mischung

Plus Von der Kunst, aus sehr vielen Fußballern zwei gute Teams zu formen: Was Trainer Muharrem Özdemir vor dem Hit der A-Klasse West 1 bei der DJK Breitenthal sagt.

Von Alois Thoma

Tabellenerster gegen Tabellenzweiter – so lautet das Spitzenspiel der A-Klasse West 1, wenn am Sonntag, 5. Mai, Verfolger Türkiyemspor Krumbach bei Spitzenreiter DJK Breitenthal antritt. Nur ein Zähler trennt aktuell die beiden Teams - und als Spielertrainer der Gäste sind Sie natürlich scharf auf eine Wachablösung an der Spitze. Herr Özdemir: Sehen Sie Ihr Team für dieses Schlagerspiel, das um 15 Uhr angepfiffen wird, gerüstet?

Muharrem Özdemir: Auf jeden Fall. Wir sind gut vorbereitet. Wir sind seit zehn Spieltagen ungeschlagen. Unsere letzte Niederlage war am 8. Oktober. Da verloren wir 2:3 - gegen unseren härtesten Konkurrenten DJK Breitenthal.

