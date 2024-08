Bezirksliga-Derby: Ziemetshausen mit Rückenwind nach Günzburg

Zum ersten Landkreisderby der noch jungen Saison in der Fußball-Bezirksliga Nord kommt es am heutigen Samstagnachmittag. Auf dem Günzburger Sportgelände an der Heidenheimer Straße stehen sich um 15.30 Uhr Gastgeber FC Günzburg und Aufsteiger TSV Ziemetshausen gegenüber. Die Gäste haben bisher einmal gewonnen, 1:0 beim VfR Neuburg, und einmal verloren, 2:5 zu Hause gegen den hoch gewetteten TSV Gersthofen. Anders sieht die Bilanz der Kreisstädter aus.

