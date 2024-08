Zwei Siege und ein ausgeglichenes Torverhältnis von 6:6 – das ist die Bilanz des TSV Ziemetshausen nach drei Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga Nord. Der Aufsteiger kann mit dem Aufgalopp in die Spielzeit 24/25 also durchaus zufrieden sein. Am Donnerstag um 15 Uhr haben die Zusamtaler die Gelegenheit, diese Bilanz noch weiter aufzuhübschen.

