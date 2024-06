Fußball

Der TSV Balzhausen feiert den Kreisliga-Klassenerhalt

Plus Im Relegations-Derby gelingt ein verdientes 1:0 gegen den SV Mindelzell. Was diesen Erfolg so ganz besonders - und für das unterlegene Team so bitter macht.

Von Alois Thoma

Der TSV Balzhausen hat das schier Unmögliche geschafft. Nach Ende der Vorrunde mit lediglich sechs Punkten noch sicherer Abstiegskandidat, hat das Fußball-Team von Trainer Markus Deni nun auf den letzten Drücker den Klassenerhalt in der Kreisliga West gesichert. Die Mannschaft erreichte einen verdienten 1:0-Sieg im Entscheidungsspiel gegen den SV Mindelzell.

So läuft die Relegation 2024 im Fußball-Kreis Donau 1 / 6 Zurück Vorwärts Aufstieg zu den Bezirksligen Modus: Die Vizemeister der sechs schwäbischen Kreisligen spielen um zwei Startplätze.

Spiel 1 (Mittwoch, 12. Juni, 19 Uhr - in Wertingen): TSG Thannhausen - SG Alerheim 3:0 (0:0)

Spiel 2 (Mittwoch, 12. Juni, 18.30 Uhr - in Gersthofen): SpVgg Lagerlechfeld - BC Aichach 2:1 (2:0)

Spiel 3 (Mittwoch, 5. Juni, 19 Uhr - in Haldenwang): FC Bad Wörishofen - TV Weitnau 3:1 (1:0)

Spiel 4 (Samstag, 15. Juni, 16.30 Uhr - in Aystetten): TSG Thannhausen - SpVgg Lagerlechfeld 1:4 (0:2)

Aufsteiger: FC Bad Wörishofen, SpVgg Lagerlechfeld

Abstieg aus den Kreisligen Modus: Die Dritt- und Viertletzten der Gruppen West und Nord spielen innerhalb ihrer Gruppe jeweils einen zusätzlichen Absteiger aus.

Spiel 1 (Dienstag, 11. Juni, 18.30 Uhr - in Donauwörth (Stauferpark): FC Mertingen - SpVgg Riedlingen 5:0 (1:0)

Spiel 2 (Samstag, 15. Juni, 16 Uhr - in Kemnat): SV Mindelzell - TSV Balzhausen 0:1 (0:1)

Absteiger: SpVgg Riedlingen, SV Mindelzell

Aufstieg zu den Kreisligen Modus: Die Vizemeister der vier Kreisklassen spielen einen zusätzlichen Aufsteiger aus.

Spiel 1 (Donnerstag, 13. Juni, 18.30 Uhr - in Holzheim/Dillingen): SV Scheppach - SV Villenbach 6:5 (1:1, 2:2) n.E.

Spiel 2 (Donnerstag, 13. Juni, 18.30 Uhr - in Unterthürheim): SV Mauren - SV Kicklingen-Fristingen 4:6 (0:0, 1:1) n.E.

Spiel 3 (Dienstag, 18. Juni, 18.30 Uhr - in Altenmünster): SV Scheppach - SV Kicklingen-Fristingen

Aufsteiger:

Abstieg aus den Kreisklassen Modus: Innerhalb der Gruppen West wird ein zusätzlicher Absteiger gesucht.

Spiel 1 (Sonntag, 9. Juni, 16 Uhr - in Röfingen): TSV Langenhaslach - FC Weisingen 3:1 (0:1)

Absteiger: FC Weisingen

Aufstieg zu den Kreisklassen Modus: Die Vizemeister der vier A-Klassen spielen um zwei zusätzliche Startplätze.

Spiel 1 (Mittwoch, 12. Juni, 18.30 Uhr - in Ettenbeuren): DJK Breitenthal - SSV Glött II 1:2 (0:1)

Spiel 2 (Samstag, 15. Juni, 16 Uhr - in Mönchsdeggingen): SG Lutzingen/Unterliezheim - SV Wechingen 3:1 (0:0)

Aufsteiger: SSV Glött II, SG Lutzingen-Unterliezheim

Abstieg aus den A-Klassen Modus: Die ersten Nicht-Direktabsteiger aus den Gruppen West 3 und Nord spielen einen zusätzlichen Absteiger aus.

Spiel 1 (Montag, 10. Juni, 18.30 Uhr - in Oberndorf): TSV Bäumenheim - TKSV Donauwörth 6:4 (1:2, 3:3) n.E.

Absteiger: TKSV Donauwörth

Bitter für das unterlegene Team: Mindelzell hatte in der Punkterunde fünf Punkte mehr geholt als Balzhausen und war deshalb auch einen Platz besser platziert gewesen. Nun muss der in der Rückrunde arg schwächelnde SV den Weg in die Kreisklasse West antreten.

Bitter für das unterlegene Team: Mindelzell hatte in der Punkterunde fünf Punkte mehr geholt als Balzhausen und war deshalb auch einen Platz besser platziert gewesen. Nun muss der in der Rückrunde arg schwächelnde SV den Weg in die Kreisklasse West antreten.

