Wieder mit einem Top-Team bekommt es Fußball-Bezirksligist TSV Ziemetshausen am Sonntag, 22. September, zu tun. Nach der knappen 1:2-Niederlage bei Tabellenprimus TSV Hollenbach am vergangenen Spieltag gastiert nun der SV Wörnitzstein-Berg auf dem Sportgelände an der Kreppe. Die Partie wird um 15 Uhr angepfiffen.

