Ein vielversprechender Start für Christian Purschke und den TSV Balzhausen

Christian Purschke bringt das Zusammenkommen mit seinem neuen Verein auf einen Nenner: „Eigentlich wollte ich mich ja in den Ruhestand verabschieden, dann kam aber der Anruf des TSV Balzhausen“, sagt er und weiter: „Dieses und die folgenden Gespräche sind sehr gut verlaufen und so bin jetzt Trainer in Balzhausen.“ Die Verantwortlichen des Fußball-Kreisligisten mussten unmittelbar vor der nun laufenden Saison einen neuen Trainer engagieren, weil Werner Dischler aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig nicht mehr zur Verfügung stand.

