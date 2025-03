Endlich rollt der Ball: Kreisliga-Comeback nach 118 Tagen

Mit der Partie zwischen der SpVgg Wiesenbach und dem SV Scheppach endet am Samstag die Winterpause der Fußball-Kreisliga West. Nach der für viele Fans scheinbar endlos langen Winterpause rollt jetzt wieder der Ball. Das Spiel auf dem Wiesenbacher Sportgelände im Sausenthal wird um 15 Uhr angepfiffen. Letztmals griffen Landkreisteams am 17. November 2024 ins Kreisliga-Geschehen ein. Die punktspielfreie Zeit betrug also genau 118 Tage. Zwar fanden in der Winterpause die Hallenmeisterschaften auf Kreis- und Bezirksebene statt, doch nicht alle Kreisligisten beteiligten sich an den Futsal-Veranstaltungen.

Uli Anhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wiesenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis