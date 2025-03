Kampf um die Kreisliga-Spitze: Balzhausen will Platz verteidigen

Nach dem Hinspiel der Partie zwischen dem TSV Balzhausen und der SpVgg Wiesenbach am 25. August lautete die Überschrift des Spielberichts in der „Günzburger Zeitung“: „Pierre Heckelmüller lässt die SpVgg Wiesenbach jubeln.“ Der Wiesenbacher Kapitän erzielte in diesem Spiel alle drei Tore für seine Mannschaft. Am Samstagnachmittag (Anstoß: 15.30 Uhr) steigt das Rückspiel auf dem Sportgelände im Wiesenbacher Sausenthal. Gastgeber Wiesenbach rangiert auf Platz drei, die Gäste reisen als Tabellensechster an. Mit einem Sieg könnten die Balzhauser vorbeiziehen.

