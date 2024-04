Kreisklassisten TSV Krumbach und SV Waldstetten wechseln ihre Trainer

Personaländerungen an der Fußball-Basis im Landkreis Günzburg kommen überraschend. Mindestens einer der beiden neuen Trainer wird nicht lange bleiben.

Ist das die berühmte Reißleine in Hinblick auf einst formulierte Hoffnungen oder ist es ein Zeichen für den Aufbruch in eine bessere sportliche Zukunft? Jedenfalls haben mit Einbiegen auf die Zielgerade der aktuellen Saison gleich zwei Fußball-Kreisklassisten in der Region überraschend ihre Trainer gewechselt. Der TSV Krumbach und der SV Waldstetten setzen fortan auf neues Personal.

Geht noch was für den TSV Krumbach?

Krumbach belegt aktuell den vierten Platz in der Kreisklasse West 1, hat sieben Punkte Rückstand auf den Zweiten SV Scheppach und könnte, wenn alles ideal läuft, durchaus noch mal Richtung Vizemeisterschaft angreifen. Das jüngste 1:3 beim TSV Ziemetshausen bedeutete da natürlich einen Rückschlag. Kurz danach war die Zeit von Coach Wolfgang Steinbach beendet, der 47-jährige Miguel Torres übernimmt nun.

Benjamin Andrasch übernimmt in Waldstetten

In Waldstetten heißt der neue Coach Benjamin Andrasch. Er kennt den Kampf um den Klassenerhalt von seiner vorherigen Station Eintracht Autenried. Beim aktuellen Schlusslicht der Kreisklasse West 1 hatte er noch im Herbst 2023 das Sagen, legte dort sein Amt kurz vor der Winterpause nieder. Nun gilt es für ihn, die letzten theoretischen Zweifel am Klassenerhalt der Waldstetter zu beseitigen. Angesichts von sechs Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz sollte das in ruhiger Arbeit möglich sein.

Abschied von Norbert Pop war angekündigt - aber nicht für jetzt

Zuvor hatte Norbert Pop das Team betreut. Allerdings war seit geraumer Zeit bekannt, dass sich die Wege nach der aktuellen Runde trennen werden; nun erfolgte der Abschied aus Waldstetten schon einige Wochen früher. In der Spielzeit 24/25 werden dann Peter Eggle und Michael Kircher ein Trainerteam beim SV bilden.

Die nächsten Spiele: TSV Krumbach - SpVgg Wiesenbach II (Samstag, 20. April, 15 Uhr), SV Waldstetten - FC Mindeltal (Sonntag, 21. April, 15 Uhr)

Lesen Sie dazu auch