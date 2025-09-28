SpVgg Wiesenbach zeigt Kampfgeist: Nach Rückstand Dreier eingefahren

Fußball kann so launisch sein. Erst litt die SpVgg Wiesenbach am Samstagnachmittag vor heimischer Kulisse unter einem Rückstand, dann aber brach ein Doppelschlag die Kreisliga-Partie auf und drehte sie völlig. Am Ende bejubelte das Publikum ein 2:1 gegen Bezirksliga-Absteiger Ziemetshausen. Die Gäste erwischten den besseren Start. Nach einigen Halbchancen war es in der 25. Minute Philipp Weber, der per wuchtigem Kopfball nach einer Ecke von Jonas Seibold zum 0:1 traf. Wiesenbach wirkte in dieser Phase fahrig, auch weil viele Bälle im Spielaufbau zu ungenau kamen. Erst kurz vor der Pause hatte Enes Sariman den Ausgleich auf dem Kopf, doch sein Versuch klatschte an die Latte.

Wiesenbach feiert einen 2:1-Sieg gegen Ziemetshausen nach furiosem Comeback

Nach Wiederanpfiff nahm das Spiel richtig Fahrt auf. Zunächst rettete TSV-Keeper Andreas Mayer glänzend gegen Florian Steck, doch in der 60. Minute war er machtlos: Richard Born setzte sich energisch am Strafraumrand durch, legte quer, und Pierre Heckelmüller schob abgeklärt ins lange Eck – 1:1.

Nur zwei Minuten später folgte der Höhepunkt der Partie: Fabian Rösch fasste sich aus über 20 Metern ein Herz und jagte den Ball unhaltbar neben den rechten Pfosten. Ein echter Sonntagsschuss, der Wiesenbach erstmals in Führung brachte. Doch die Freude hielt nur kurz, denn wiederum zwei Minuten später sah Thomas Gornig Gelb-Rot nach wiederholtem Foulspiel. In Unterzahl stemmte sich Wiesenbach mit Leidenschaft gegen die nun anrennenden Gäste. TSV-Spielertrainer Ralf Zimmermann brachte frische Kräfte, aber entweder fehlte die Präzision im Abschluss, oder Wiesenbach-Keeper Luca Weiß war zur Stelle – so etwa in der 81. Minute, als er einen Distanzschuss von Tarik Music spektakulär parierte.

Wiesenbach sichert sich mit Rösch und Heckelmüller den 2:1-Sieg gegen Ziemetshausen

In der Schlussphase schwächte sich Ziemetshausen selbst: Der eingewechselte Lorik Mataj holte sich erst wegen Meckerns Gelb ab und legte nur Sekunden später nach – Gelb-Rot (88.). Damit war der Widerstand der Gäste endgültig gebrochen. Nach 94 umkämpften Minuten pfiff Schiedsrichter Steffen Brenner die Partie ab. Wiesenbach feierte ausgelassen den zweiten Saisonsieg und verbesserte sich mit nun zehn Punkten ins obere Mittelfeld. Ziemetshausen hingegen blieb vieles schuldig und muss sich nach bereits sechs gespielten Partien und dem Blick auf die Tabelle eher nach unten orientieren.