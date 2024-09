Verkehrte Welt im Kreisliga-Treffen TSV Balzhausen - TSV Offingen

Noch immer nicht so richtig ins Laufen kommt in dieser Saison 24/25 der TSV Offingen. Der Fußball-Kreisligist hat nach sechs absolvierten Partien ganze vier Pünktchen auf dem Konto. Vier Partien gingen verloren, einmal trennten sich die Offinger Remis von ihrem Gegner und nur gegen den SV Holzheim gelang der Mannschaft des neuen Trainers Fabian Knötzinger ein Sieg. In den sechs Partien fingen sich die Offinger schon 16 Gegentore ein. Die jüngsten drei Begegnungen gingen verloren.

