Vor dem Saisonstart steigt die Spannung in Kreisklasse und Co.

undefined

Für 93 Fußballmannschaften – damit eine weiger als letzte Saison – fällt am Wochenende, 10. und 11. August der Startschuss in die neue Saison: In den Kreisklassen West 1 und 2, den A-Klassen West 1 und 2 sowie den B-Klassen Flex 1, 2 und 4, die alle der Spielgruppe Donau angehören. Spielgruppenleiter Fatih Kayan hat die Gruppen nach geografischen Gesichtspunkten eingeteilt und darüber hinaus auch versucht, die eingegangenen Umgruppierungswünsche zu erfüllen.