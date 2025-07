Toto-Pokal: Noch ein Sieg bis ins Finale

Auf dem Sportgelände Am Schindbühel in Jettingen steigt am Mittwochabend um 18 Uhr das Toto-Pokal-Halbfinale zwischen dem VfR Jettingen und dem TSV Ziemetshausen. Die Jettinger schalteten auf ihrem Weg in die Vorschlussrunde die Teams aus Scheppach, Glött, der SG Konzenberg/Röfingen/Mönstetten und Waldstetten aus. Ziemetshausen setzte sich gegen Ellzee, die SpVgg Krumbach und Mindelzell durch. In der dritten Runde hatten die Zusamtaler ein Freilos.

Uli Anhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jettingen-Scheppach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis