Schwäbische Meisterschaft: Bubesheim und Thannhausen fehlt jeweils nur ein Tor

Denkbar knapp haben die beiden Vertreter aus dem Landkreis Günzburg bei der Schwäbischen Meisterschaft im Hallenfußball das Halbfinale verpasst. Sowohl der SC Bubesheim, als auch die TSG Thannhausen schieden nur aufgrund des um einen Treffer schlechteren Torverhältnisses gegenüber den Tabellenzweiten ihrer jeweiligen Gruppe aus. Das Turnier gewann Underdog BSK Olympia Neugablonz. Der Kreisligist feierte einen 2:1-Finalsieg gegen den in der Landesliga kickenden SV Cosmos Aystetten. Dieser Erfolg kam erst in den Schlusssekunden zustande. Denn Aystetten hatte 27 Sekunden vor Schluss noch mit 0:1 zurückgelegen. Mit einem Doppelschlag gelang den Ostallgäuern doch noch der Turniersieg. In den Halbfinalpartien gewannen die Neugablonzer das Allgäuderby gegen den FC Kempten (2:1) und der SV Cosmos Aystetten setzte sich gegen Vorjahresssieger TSV Bobingen (4:0) durch.

