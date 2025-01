Fußballkreis Donau: Thannhausen und Bubesheim halten Landkreisfahne hoch

Am kommenden Montag (Heilige Drei Könige) wird der Hallenmeister des Fußballkreises Donau ermittelt. Die Titelkämpfe werden ab 14 Uhr in der Nordschwabenhalle in Höchstädt ausgetragen. Das Eröffnungsspiel bestreiten die SSV Dillingen und der SC Tapfheim. Insgesamt nehmen an den Meisterschaften des Fußballkreises acht Teams teil. Diese Finalisten haben sich in den Kreismeisterschaften der Landkreise Dillingen, Donau-Ries und Günzburg für diese Endrunde qualifiziert. Der Austragungsort der Titelkämpfe rolliert zwischen diesen drei Landkreisen. Der Kreis, der die Finalrunde ausrichten darf, stellt vier Teams. Die beiden anderen Kreise dürfen mit jeweils zwei Mannschaften mitmachen.

