Niederraunauer Handballer treffen im Jahresfinale auf die SG 1871

Das letzte Spiel des Jahres bestreiten die Niederraunauer Handballer am Samstag um 17.30 Uhr in Augsburg gegen die SG 1871 Augsburg/Gersthofen. Aufgrund einer Spielverlegung findet das Spiel kurz vor Weihnachten statt, was aber nicht heißt, dass hier schon Geschenke verteilt werden.

Niederraunauer Handballer: Letztes Spiel des Jahres in Augsburg

Beim Blick auf die Tabelle scheint das Spiel auf dem Papier recht klar zu sein, die Augsburger stehen mit sechs Punkten auf dem neunten Platz und die Raunauer Jungs können mit einem Sieg auf Platz 2 überwintern. Dass dies aber kein Selbstläufer wird, ist der Mannschaft klar. Die Hausherren haben durchwegs knappe Ergebnisse erzielt und wollen zum Abschluss den Absteiger ärgern. Für die Mannen von Trainer Ferit Celik gilt es, den Schwung der letzten beiden Siege mitzunehmen und die zwei Punkte aus Augsburg zu entführen. Gerade mit Blick auf die Tabelle darf sich der TSV Niederraunau keine Ausrutscher erlauben. Der TSV Aichach spielt eine sehr souveräne Saison und hat seit der Niederlage am zweiten Spieltag in Niederraunau acht Siege in Folge eingefahren. Die Raunauer können auf alle Spieler ihres Kaders zurückgreifen und würden sich freuen, wenn auch Gästefans den Weg nach Augsburg zum letzten Spiel des Jahres finden würden. Mannschaft und Verein bedanken sich für die tatkräftige Unterstützung der Fans: „Egal ob zu Hause oder auswärts, ihr seid uns immer eine große Stütze gewesen und habt uns in jeder erdenklichen Situation unterstützt.“ (AZ)

Icon Galerie 22 Bilder In der Handball-Bezirksoberliga zeigen die Raunauer Jungs der Reserve des TSV Friedberg, wer Herr im Haus ist. Eine Bildergalerie von Ernst Mayer.