Schwere Auswärtsaufgabe für die Handballer des TSV Niederraunau

Für die Handballer des TSV Niederraunau geht es nun in die entscheidenden Wochen der Hinrunde. Zuerst dürfen die Männer auswärts in Bobingen ran, bevor es zu Hause gegen Mitabsteiger Schwabmünchen geht. Der TSV Bobingen steht ebenfalls wie die Raunauer Jungs mit drei Minuspunkten da. Der langjährige BOL-Teilnehmer spielt jedes Jahr oben mit und wird ein harter Brocken für die Niederraunauer. „Es wird ein umkämpftes Spiel, dass wir für uns entscheiden wollen.“, so Trainer Ferit Celik. Die Raunauer wollen den Rückenwind nach dem Sieg gegen Haunstetten II mitnehmen und von Bobingen zwei Punkte mit nach Hause nehmen. Die Mannschaft zeigte die letzten Wochen im Training wie im Spiel konstant verbesserte Leistungen, darf aber gerade gegen die stabile Abwehr der Bobingen keinen Zentimeter nachlassen. Spielbeginn ist um 20 Uhr in der Bobinger Sporthalle. Auch die Unterstützung der Fans ist bei dem schweren Auswärtsspiel gefragt. (AZ)

