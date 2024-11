TSV Niederraunau: Gerechte Punkteteilung in Bobingen

Die Niederraunauer Handballer spielten gegen den TSV Bobingen 29:29 (13:13) unentschieden und lassen wieder einen Punkt liegen. Dennoch geht das Unentschieden auf jeden Fall in Ordnung.

Raunau startete denkbar schlecht in die Partie und ging schnell mit 0:5 und 7:2 nach acht Minuten in Rückstand. Auf die Spielweise der Bobinger hat man im Training hingewiesen auch versucht, sich darauf einzustellen. Allerdings ist es im Spiel nun mal etwas anderes als im Training. Nach und nach kämpfte man sich Tor für Tor heran, allem durch den angeschlagenen Kapitän Björn Egger. Diesen Rückstand aufzuholen, kostet auch viel Kraft, was zur Folge unnötige und teilweise unglückliche Zeitstrafen in der Abwehr zufolge hatte. Nach nur 17. Minuten sahen bereits zwei Spieler jeweils zweimal zwei Minuten. Die Gastgeber konnten sich erneut auf drei Tore absetzen, doch der Youngster Niklas Lindner erwischte im Angriff einen Sahnetag und warf Niederraunau zum 13:12 erstmals in Führung.

Niederraunauer Comeback: Egger und Brühmüller leisten Großes

Nach dem Seitenwechsel ergab sich eine offene Partie mit Führungen auf beiden Seiten. Niklas Lindner sah bereits nach 34 Minuten die dritte Zeitstrafe und musste den Rest des Spiels zuschauen. Durch den krankheitsbedingten Ausfall von Daniel Schmid und den beiden angeschlagenen Leistungsträgern Blösch und Egger war die Personaldecke im Rückraum der Raunauer recht dünn. Max Brühmüller zeigte mit seinen 17 Jahren was in ihm steckte und warf auf Halblinks zwei wichtige Tore. Trainer Ferit Celik schnürte ebenfalls die Handballschuhe und versuchte in der Abwehr einigen Spieler Entlastung zu geben.

Handball-Krimi: Niederraunau und Bobingen teilen Punkte

Leider verpassten die Raunauer Jungs trotz mehrerer Chancen sich auf zwei Tore abzusetzen und die hitzige Partie entwickelte sich zu einem Krimi. Moritz Fieger zeigte eine klasse Partie im Tor und Oliver Blösch brachte die Gäste kurz vor Ende zweimal in Führung. Doch Bobingen konnte beides mal wieder ausgleichen. Am Ende hatte man noch einmal die Chance auf den Sieg, kam aber nicht mehr zu einem brauchbaren Torabschluss. Das Unentschieden geht nach Verlauf des Spiels auch in Ordnung. Nach dem verschlafenen Start waren die Gäste die bessere Mannschaft, schafften es aber nicht entscheidend wegzuziehen und durch viele individuelle Fehler hielte man Bobingen im Spiel.

Mit nun 10:4 Punkten und dem dritten Platz ist man weiter oben mit dabei, aber hat schon einige unnötige Punkte liegengelassen. Nächste Woche geht es zu Hause in das Topspiel gegen Mitabsteiger Schwabmünchen. (AZ)

TSV Niederraunau: Fieger, Klaußer (beide Tor), Brühmüller (4), Lindner (4), M. Hegenbart (1), Celik (2), B. Egger (5), Eheim (5), T. Egger (1), Sauter, N. Blösch, O. Blösch (6/2) V. Hegenbart, Pfeiffer (1)