Kreisliga-Relegation: Waldstetten geht auf den letzten Metern die Puste aus

Es war ein Aufstiegskampf, der sich wie ein Marathon anfühlte – und der SV Waldstetten kam auf den letzten Metern ins Straucheln. Im entscheidenden Relegationsspiel um den Sprung in die Kreisliga musste sich der Vizemeister der Kreisklasse West 1 am Freitagabend dem SV Donaumünster-Erlingshofen deutlich mit 0:6 geschlagen geben. Damit bleibt Waldstetten auch in der kommenden Saison Kreisklassist.

Oliver Wolff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Waldstetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Waldstetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis