Manuela Groß: Beendet die Krumbacherin ihre internationale Laufbahn?

Nein, es war nicht die Weltmeisterschaft von Manuela Groß. Den Traum von einer herausragenden Platzierung bei den Titelkämpfen der Leichtathletik-Senioren in Göteborg (Schweden) hatte die Krumbacherin eigentlich schon nach ihrer total verkorksten Anreise abgehakt. Nach Platz sechs im Hochsprung musste sie den Siebenkampf während der allerletzten Disziplin abbrechen. Gewertet wurde sie dennoch – als Zehnte.

„Die Beine waren zu schwer“

„Die Beine waren zu schwer, es ging einfach nicht mehr“, sagte Groß, nachdem sie im 800 Meter-Lauf bei der 500 Meter-Marke ausgestiegen war. Schon am ersten Tag dieser Herausforderung hatte sie über die 200 Meter erhebliche Probleme gehabt.

Bei aller Enttäuschung konnte die Hochsprung-Spezialistin mit etwas Abstand doch zufrieden auf ihre Vorstellungen zurückblicken. Im Hochsprung überwand sie mit 1,45 Meter dieselbe Höhe wie die spätere Bronzemedaillen-Gewinnerin. Und im Zehnkampf wäre mit „normalen“ Leistungen über 200 und 800 Meter ein Platz in den Top fünf drin gewesen. 3613 Punkte standen am Ende für Groß in der Wertung.

Ein Knacks wird bleiben

Und doch: Ein Knacks wird bleiben von dieser Weltmeisterschaft. Der Weg nach Schweden geriet zum Flug-Fiasko, statt mit einem Tag Eingewöhnungszeit als Puffer erreichte die Krumbacherin ihr Ziel erst wenige Stunden vor dem Hochsprung. Von einer WM-tauglichen Vorbereitung konnte da keine Rede mehr sein und die Topform kehrte in den Tagen der Titelkämpfe auch nicht mehr zurück. „Sehr traurig“ sei das gewesen, urteilte sie in der Rückschau. Umso mehr macht sich die Ü50-Starterin Gedanken um ihre sportliche Zukunft. Möglicherweise vielsagend bemerkt sie: „Ich bin am Überlegen, ob ich meine internationale Karriere beende.“

Selbst wenn es so kommt: Auf nationaler Ebene wird es auf jeden Fall weitergehen. Am 3. Oktober möchte Manuela Groß zum Saisonausklang einen Mehrkampf in Aichach absolvieren. (ica)