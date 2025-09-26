Wenn Jets zur Musik tanzen: Luca Baumann aus Ursberg erobert Europa

Luca Baumann holte sich den ersten Platz in der Kategorie „Single Jet 3D Freestyle“ und wurde Europameister. Der 22-jährige RC-Pilot aus dem Ursberger Ortsteil Bayersried errang den Titel in Olomouc, Tschechien, und trainiert für seine spektakulären Flugshows beim MFC Bad Wörishofen. Baumann startete in der ersten Single-Jet-Freestyle-Kategorie ihrer Art – die höchste Klasse im Jet-3D-Kunstflug, die derzeit geflogen wird. Die Aufgabe der Piloten war so spektakulär wie schwierig: Eine sechsminütige Kür, bei der der Turbinenjet perfekt zur Musik tanzen muss.

Luca Baumann aus Bayersried triumphiert bei Europameisterschaft in Olomouc im Jet-3D Freestyle

Jeder Takt der Musik musste mit präzisen Kunstflugmanövern synchronisiert werden. Luca ließ seinen ARES XL von Krill Aircraft auf dem Turbinenstrahl wirbeln, drehen und trudeln – ein tänzerisches Schauspiel aus Power und Präzision. Die Musik reichte von ruhigen Passagen bis zu rockigen, schnellen Rhythmen, und jeder Moment musste elegant in eine beeindruckende Show eingebunden werden.

Der Ares XL von Luca misst 3,30 Meter in der Länge, hat eine Spannweite von 2,8 Metern und wird von einer JetCat P 350 PRO-S Turbine (350 N, 35 kg Schub) angetrieben. Der Jet erreicht Geschwindigkeiten bis zu 350 km/h, betrieben mit Kerosin oder Petroleum, und wird von spektakulärem Rauch begleitet, der die Flüge zu einem echten Gänsehaut-Erlebnis macht. Die Konkurrenz bestand aus drei Runden. Trotz widriger Wetterbedingungen – Wind und Regen erschwerten den Flug – setzte Luca Maßstäbe: In der ersten Runde erzielte er nicht nur die höchste Punktzahl, sondern sogar die perfekte Wertung von 1000/1000 Punkten. In der zweiten Runde begeisterte er erneut Jury und Publikum und wiederholte die perfekte Punktzahl – damit war der Sieg bereits sicher.

Jeder Kampfrichter vergab auf alle Figuren die volle Punktzahl von zehn – eine seltene Auszeichnung. In der dritten Runde zeigte Luca dann seine spielerische Seite: Mit einer Mischung aus Präzision und Humor ließ er den Jet nicht nur tanzen, sondern brachte auch das Publikum und die Jury zum Lachen. Die perfekte Kombination aus Können und Show brachte ihm den 1. Platz auf dem Podium. Auf Platz zwei landete sein Freund Nick Ruppert; beide unterstützen einander und fliegen als Teampiloten für Horizon Hobby und JetCat, die Luca das ganze Jahr über begleiten. Platz drei ging an einen Thailänder

Luca Baumann wird auch 2026 Deutschland vertreten

. Luca Baumann baut seine Jets komplett selbst. Das Design und die Lackierung stammen von seiner Mutter, Silke Baumann, die auf das Finish der Flugzeuge spezialisiert ist. Ihre Designs verleihen jedem Jet eine unverwechselbare Note. Sie begleitet ihren Sohn auf alle Meisterschaften und trainiert mit ihm – ein perfektes Team aus Pilot und Designer.

Ein besonderes Highlight für den 22-Jährigen war das Lob von Seba Silvestri aus Italien: „Du bist momentan in meinen Augen der beste Jetpilot der Welt. Das, was du hier gezeigt hast, habe ich noch nie gesehen.“ Seba Silvestri, mehrfacher Weltmeister und Juror bei großen Meisterschaften, zählt seit Jahren zu den besten Piloten der Welt.

Baumann gehört inzwischen zu den besten Piloten Deutschlands, Europas und international in verschiedenen Kategorien. Für das kommende Jahr plant er weitere internationale Wettbewerbe: Meisterschaften in Dubai, den USA und vielen weiteren Ländern stehen auf dem Programm, bei denen er Deutschland vertreten wird.