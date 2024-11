Schützengau Krumbach: Die aktuellen Ergebnisse im Luftgewehr

In Gruppe 4 der Luftgewehr-Bezirksliga haben die Hubertusschützen Haupeltshofen den ersten Tabellenplatz verteidigt. Im Auswärtskampf bei den unteren Tabellennachbarn vom SV Jedesheim wurden fast alle Duelle deutlich entschieden. Eng ging es nur auf Position 1 zu. Hier traf Bettina Prestele auf den Jedesheimer Matthias Schmidberger. Nach der ersten Serie lag sie drei Ringe hinten, in der vierten Serie mit ihm gleichauf. In den Serien 2 und 3 hatte sie leichte Vorsprünge und entschied so das Duell für sich (gesamt 379:377). In der zweiten Serie erzielte sie 98 Ringe. Hannah Senser (386:371) und Marlena Guggenmos (377:366) holten mit deutlichen Duell-Siegen weitere Punkte für Haupeltshofen. Martin Ruess holte ebenso deutlich mit 375:369 den Ehrenpunkt für Jedesheim. So stand es am Ende 3:1. Jedesheim steht jetzt in der Tabelle auf Platz 3. Hannah Senser landete mit ihrer Leistung auf Platz eins der Tagesbestenliste, Bettina Prestele auf Platz 3. (mgh)

