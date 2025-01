Breitenthal bleibt unten, Bleichen übernimmt die rote Laterne

Auch mit dem Auftakt der Rückrunde in der Luftgewehr-Bezirksoberliga kam 1886 Breitenthal nicht aus dem Tabellenkeller. Im Auswärtskampf gegen den Tabellendritten Engetried setzte es für das Schlusslicht eine 1:4-Niederlage. Stefan Lutzenberger und Engetrieds Sabine Pumm lagen in der ersten Serie bei je 97 Ringen gleichauf. Bei den letzten zehn Schuss lag Lutzenberger einen Ring von. Das nutzte aber nichts mehr, da sich Pumm in der zweiten und dritten Serie absetzen konnte (gesamt 378:386). Breitenthals Christian Kreuzer lag in der letzten Serie einen Ring vor seinem Gegner Daniel Häring, in der dritten mit ihm gleichauf. Damit konnte er aber Härings Vorsprünge in den ersten beiden Serien nicht mehr einholen. In der zweiten Serie erzielte Häring sogar 99 Ringe (gesamt 378:385). Breitenthals Julia Gappe lag nur in einer Serie gleichauf mit ihrem Gegner Fabian Petrich, in den meisten Serien aber hinter ihm. So verlor sie das Duell mit 361:374. Ihre Mannschaftskameradin Michaela Kreuzer konnte als einzige knapp für Breitenthal punkten. Sie lag in zwei Serien vor ihrem Gegner Dominik Schindler (gesamt 380:378). Breitenthals Luisa Föhr lag in der zweiten Serie gleichauf mit ihrer Gegnerin Bettina Herz, in der letzten Serie zwei Ringe vor ihr. In den beiden anderen Serien hatte Herz aber die Nase vorn (gesamt 357:363).

Martin Gah

Breitenthal

Bezirksoberliga