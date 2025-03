Auch am letzten Wettkampftag in der Luftgewehr-Bezirksliga setzten die Hubertusschützen Haupeltshofen in Gruppe vier ihre Siegesserie fort und wurden Meister. Im letzten Wettkampf der Saison ging es zu Hause gegen den Tabellendritten Winterrieden. Dabei wurde nur ein Duell deutlich entschieden.

