SV Bleichen feiert ersten Saisonsieg in der Luftgewehr-Bezirksoberliga

In Gruppe drei der Luftgewehr-Bezirksoberliga fuhr der SV Bleichen seinen ersten Saisonsieg ein und schaffte damit den Sprung vom Abstiegsrang auf den vorletzten Tabellenplatz. Im Heimkampf gegen Tell Tronetshofen-Willmatshofen verliefen alle Begegnungen auf hohem Niveau. Am Ende stand ein 4:1 für Bleichen. Auf Position 1 erbrachte Bleichens Tobias Stumpf eine solide Leistung mit 386 Ringen. Damit konnte er allerdings gegen das spitzenmäßige Ergebnis seiner Gegnerin Manuela Haugg mit zwei 100er-Serien nichts ausrichten. Sie erzielte sensationelle 397 Ringe.

