SV Haupeltshofen siegt weiter in der Bezirksliga

Die Siegesserie der Hubertusschützen Haupeltshofen in Gruppe vier der Luftgewehr-Bezirksliga geht weiter. Aber am aktuellen achten Wettkampftag mussten sie zittern. Da kam es zunächst zu einem Unentschieden in der Duellwertung. Dann fuhr Haupeltshofen über die Ringwertung noch den Sieg ein. Damit blieben sie an der Tabellenspitze. Sie traten zum Auswärtskampf beim Tabellenzweiten SV Attenhofen an.

Auf Position eins ging es knapp zu. Attenhofens Stefanie Steck traf auf Hannah Senser. Nach der ersten Serie lagen die beiden gleichauf. In den folgenden beiden Serien lag Senser knapp vorn. Aber die letzten zehn Schuss verlor sie mit 93:97, was sie das Duell kostete (gesamt 380:381).

Den ersten Punkt für Haupeltshofen holte Bettina Prestele mit 379:372. Sie lag in drei von vier Serien vor ihrem Gegner. So ging es auch bei Presteles Mannschaftskamerad Dominik Wölfel. Er gewann sein Duell mit 369:362.

Besonders spannend ging es zwischen Attenhofens Daniel Steck und Marlena Guggenmos zu. In der ersten Serie lag Steck mit drei Ringen vorne, in der zweiten Serie Guggenmos, ebenfalls mit drei Ringen. Bei den dritten zehn Schuss lagen die beiden gleichauf. Die letzten zehn Schuss verlor Guggenmos mit 88:92 (gesamt 363:367).

So stand es nach Duellen 2:2. Also musste die Ringzahl über den Sieg entscheiden. Und hier lag Haupeltshofen mit 1491:1482 vorn.