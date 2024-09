Modellflug-Pilot Luca Baumann zaubert atemberaubende Figuren in den Himmel über Amerika

Es waren schon tollkühne Manöver, die 14 der weltweit besten Modellflug-Piloten da in den Himmel über West Richland im US-Bundesstaat Washington zauberten. Mitten unter ihnen befand sich als einziger Starter aus Europa Luca Baumann. Allein das war eine Riesen-Ehre für den jungen Mann aus Bayersried, immerhin ist die völlig unbescheiden „King of Freestyle“ getaufte Veranstaltung ein Einladungswettbewerb. Nun, als mit immerhin 5000 Dollar beschenkter König ging Baumann aus diesem Duell nicht hervor. Aber aufs Podium schaffte er es: Platz drei war ein weiterer herausragender Erfolg in der längst auch international herausragenden Laufbahn des 21-Jährigen.