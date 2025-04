Not gegen Elend in B-Klasse: „Wir stehen zu Recht hinten drin“

Regelmäßig berichten wir in der Fußballsaison am Wochenende in Form von Interviews über erfolgreiche Amateurfußballer der Kreisklassen, A-Klassen und B-Klassen West. Dieses Mal geht unser Blick jedoch mal nach ganz, ganz unten. Genauer gesagt in die B-Klasse West IV, wo es am Sonntag (13 Uhr) zum absoluten Kellerduell zwischen dem Tabellenvorletzten SG Weisingen/Holzheim und der Reserve der SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten kommt. Der 23-jährige Röfinger Maximilan Tausend hat sich trotz der alles andere als berauschenden Situation bereit erklärt, unserem Reporter Alois Thoma Rede und Antwort zu stehen.

