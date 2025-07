Landkreis Günzburg Nordic-Walking-Landkreistour 2025: TSV Behlingen-Ried startet ins 20. Jahr

Am 10. Mai startet die Nordic-Walking-Landkreistour 2025. Mit sechs Stationen und einer Premiere in Langenhaslach steht eine sportliche Saison bevor, die an alte Erfolge anknüpfen will.