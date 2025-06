Ein Jahrhundert im Visier: Schützengau Krumbach feiert großes Jubiläum

„Der Gau 44 blühe, wachse und gedeihe!“ Dieser Wahlspruch sollte in vollem Umfang in Erfüllung gehen. Ausgegeben wurde er vor 100 Jahren – und zwar aus besonderem Anlass: Am 6. April 1925 nämlich wurde im Gasthaus „Grüner Baum“ in Krumbach unter der Leitung von Kreisverbandsführer Haberl vom Schwäbisch-Bayerischen Schützenverband der Schützengau Krumbach mit der Bezeichnung „Gau 44“ gegründet. Zum ersten Gauschützenmeister wurde der Büchsenmacher Simon Ries aus Krumbach gewählt. Mit Stolz kann der Gau Krumbach heuer den 100. Geburtstag feiern, denn er ist in den 100 Jahren gewachsen und gediehen, wie man es sich nicht besser vorstellen könnte.

Alois Thoma Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gau Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis