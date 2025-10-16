Saisonstart in den Bezirksligen: Spannung vor den Landkreisderbys

Für die Sportschützen in den Bezirksliga-Gruppen beginnen die Wettkämpfe, am Samstag startet die neue Saison. Im Bereich Luftgewehr gehen drei Mannschaften aus dem Gau Krumbach an den Stand, die alle in derselben Gruppe eingeteilt sind: der SV Bleichen, 1886 Breitenthal und die Hubertusschützen Haupeltshofen. Außerdem gehören 1920 Winterrieden, der SV Kellmünz und Buchenwald Dietershofen zur Gruppe.

Bleichen und Breitenthal stiegen in der letzten Saison in die Bezirksliga ab, Haupeltshofen wurde Sieger der Gruppe. Den Aufstieg hatte das aber nicht zufolge, da nur die vier besten der insgesamt acht Gruppensieger aufsteigen durften. Zur neuen Saison fällt die Maßgabe der Haupeltshofer bescheiden aus: „Unser vorrangiges Ziel ist der Klassenerhalt. Aber natürlich würden wir uns über einen Aufstieg sehr freuen“, sagt die Schützin Hannah Senser. Ihr Team geht ohne personelle Veränderungen in die neue Saison. Eine Einschätzung der Gegner ist aus ihrer Sicht schwierig, da sie noch nicht gegen alle Mannschaften geschossen hat. „Aber wir freuen uns auf die neuen Gegner“, fügt Senser hinzu.

Hoffnung auf „spannende Begegnungen mit vielen Zuschauern“

Beim Absteiger Bleichen ist eine personelle Veränderung nötig, denn in der Bezirksliga wird nicht mit fünf, sondern mit vier Schützen geschossen. Deshalb verlässt Isabel Birle das Team. Die Stammschützen sind Philipp Kober, Sebastian Kober, Tobias Stumpf und Dennis Müller, Ersatzschütze ist Raphael Kober. Das Saisonziel ist der Wiederaufstieg. Als größten Konkurrenten sieht Georg Kober Breitenthal, fügt aber auch hinzu: „Man kann grundsätzlich keinen Gegner unterschätzen.“ Zudem freue sich die Mannschaft auf die Lokalderbys gegen Breitenthal und Haupeltshofen. „Das gibt spannende Begegnungen, hoffentlich mit vielen Zuschauern“, so Kober.

Eine ähnliche Sicht auf die Konkurrenz hat das Team aus Breitenthal: „Die Gegner sehen wir als sehr stark an“, sagt die Schützin Julia Gappe. Das Saisonziel ist ebenfalls der Klassenerhalt. Auch Breitenthal muss in der neuen Liga mit einem Schützen weniger antreten. Deshalb ist Johannes Mayer nicht mehr im Team. Geblieben sind Stefan Lutzenberger, Christian Kreuzer und Julia Gappe, neu dazu kam zudem Kevin Kaut.

In der Luftpistole-Bezirksliga treten zwei Teams aus dem Gau an die Stände: 1886 Breitenthal und Balzhausen. Breitenthal ist in der vergangenen Saison aufgestiegen, Saisonziel ist laut Schütze Ludwig Kreuzer der Klassenerhalt. Die Gegner könne er schlecht einschätzen, denn außer dem Team von Schützenblut Balzhausen, das ebenfalls aus dem Gau stammt, traf sein Verein noch auf kein anderes Team. Balzhausen hatte in der abgelaufenen Saison sogar zwei Mannschaften in der Bezirksliga. Eine davon wurde Sieger in ihrer Gruppe, stieg aber nicht auf, weil sie nicht zu den vier besten Gruppensiegern gehörte. Die andere Mannschaft stieg am Ende der Saison ab. Außerdem gehören zu der Gruppe Bronnen, Markt Wald, Siebnach und Traunried.