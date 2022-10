Lehrgang lockt mehr als 700 Taekwondo-Sportler nach Krumbach

Plus Zum Bundesbreitensportlehrgang kommen Sportler aus Deutschland und Trainer aus Korea nach Krumbach. Dort soll auch der Spaß nicht zu kurz kommen.

Über 700 Menschen kommen am Samstag, 8. Oktober 2022, nach Krumbach und versammeln sich in den Turnhallen. Denn dann findet der Bundesbreitensportlehrgang im Taekwondo statt. „Der Lehrgang ist deutschlandweit vom Verband ausgeschrieben“, erklärt Heinz Gruber von der Taekwondo SG Krumbach, der die Veranstaltung mit organisiert. Knapp die Hälfte der Teilnehmer kommen aus der Region, aber einige nehmen auch weite Wege auf sich. Die Trainer sind teilweise international.