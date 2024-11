Mindelzeller Tischtennismänner mit Licht und Schatten in den Derbys

In der Bezirksliga fanden die Tischtennisspieler des SV Mindelzell im Landkreisderby gegen den VFL Günzburg zurück in die Erfolgsspur. Nach zwei Niederlagen in Folge reisten die Zeller nicht mit dem größten Selbstvertrauen in den nördlichen Landkreis. Der Start in die Partie verlief demnach holprig und nur das Doppel Benjamin Schneider/ Nico Schneider punktete in den ersten vier Spielen zum 1:3 Zwischenstand. Doch dann drehten die Zeller auf und das hintere Paarkreuz um Noah Dietmayer sowie Robin Hemmler glichen zum 3:3 aus. Im Spitzenpaarkreuz ergab sich dank Benjamin Schneider eine Punkteteilung zum 4:4. In den abschließenden zwei Einzeln konnten Noah Dietmayer und Robin Hemmler erneut ihre starke Tagesform in Punkte umsetzen und sicherten dem SV Mindelzell den ersten Auswärtserfolg in dieser Saison.

Harte Duelle im Landkreisderby: Mindelzell vs. Günzburg

Zwei Tage später stand für die Zeller bereits das nächste Spiel auf dem Plan: In der heimischen Turnhalle war mit Unterknöringen ein weiterer Konkurrent aus dem Landkreis zu Gast. Die Partie startet mit einer Punkteteilung in den Doppeln, erneut überzeugte hierbei das Brüderpaar Schneider. Wie in Günzburg mussten die Zeller sich in den ersten zwei Einzeln geschlagen geben und lagen wieder mit 1:3 im Rückstand. Doch diesmal gelang den Mindelzeller Tischtennismänner leider keine Wende. In den letzten sechs Partien gingen vier Spiele in den entscheidenden fünften Satz, doch verliefen diese alle zu Unterknöringer Gunsten. Die zwei Einzel, die nicht im Entscheidungssatz entschieden wurden, sicherten sich die Mindelzeller Benjamin Schneider und Noah Dietmayer zum 3:7 Endstand. „Nach einem Drittel der Saison liegen wir im Mittelfeld der Tabelle, damit können wir aktuell zufrieden sein, wenngleich es auch schon einige unglückliche Spielverläufe gab.“, resümierte Mannschaftskapitän Benjamin Schneider.