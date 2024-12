TSV Balzhausen feiert Herbstmeisterschaft in der Bezirksoberliga

Die Damenmannschaft des TSV Balzhausen hat die Vorrunde der Bezirksoberliga Schwaben-Nord mit einer makellosen Bilanz abgeschlossen und sich somit den Titel des Herbstmeisters gesichert. In zehn Spielen blieben die Balzhauserinnen ungeschlagen und führen die Tabelle mit 20:0 Punkten souverän an.

Besonders herausragend präsentierte sich Leah Simmnacher, die mit einer Einzelbilanz von 18:2 Siegen maßgeblich zum Erfolg des Teams beitrug. Auch Sarah Fendt überzeugte mit 15:5 Siegen im Einzel. Im Doppel waren die Paarungen Fendt/Grimbacher und Simmnacher/Dietmayer mit Bilanzen von 8:2 beziehungsweise 7:3 äußerst erfolgreich.

Herbstmeisterin: TSV Balzhausen dominiert mit Simmnacher und Fendt

Der entscheidende Sieg zur Herbstmeisterschaft gelang am 13. Dezember im Auswärtsspiel gegen den TSV Pöttmes 1894. In einer spannenden Partie setzten sich die Balzhauser Damen mit 6:4 durch und sicherten sich somit ungeschlagen den ersten Tabellenplatz.

Mit diesem beeindruckenden Zwischenergebnis blickt die Mannschaft optimistisch auf die Rückrunde und strebt den Aufstieg in die nächsthöhere Liga an. Die kontinuierliche Leistungssteigerung und der Teamgeist lassen auf eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte hoffen. Die Spielerinnen und Verantwortlichen des TSV Balzhausen bedanken sich bei ihren Fans für die Unterstützung und freuen sich auf spannende Spiele in der Rückrunde. (AZ)