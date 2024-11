Raunauer Jungs gewinnen Spitzenspiel gegen Schwabmünchen

Mit einem 40:33 (17:14) Sieg konnte der TSV Niederraunau das Spitzenspiel gegen den TSV Schwabmünchen deutlich für sich entscheiden. Die Hausherren zeigten dabei ihre bisher beste Saisonleistung und stehen nun auf dem zweiten Tabellenplatz.

Im gut besuchten Schulzentrum war bereits nach acht Minuten klar, dass dieses Spiel viel Tempo und Tore versprach. Blösch, Egger und Lindner brachten die Raunauer mit 6:5 in Führung. Die Gäste aus Schwabmünchen hielten gut dagegen und glichen immer wieder aus. Niederraunau verpasste es Mitte der ersten Halbzeit immer wieder, sich abzusetzen. Nach guter Abwehrarbeit, auch von Rückkehrer und Ex-Kapitän Christoph Schäfer, sorgte Björn Egger mit vier Sieben-Meter-Toren für die 17:14-Halbzeitführung der Niederraunauer.

Torhüter Fieger glänzt in Niederraunauer Defensive

Nach dem Seitenwechsel legten die Mannen von Trainer Ferit Celik noch einen Gang zu. Tore von Timo Egger und Niklas Lindner sorgten für eine 20:14-Führung. Besonders hervorzuheben ist die hervorragende Leistung von Torhüter Moritz Fieger. Er entschärfte viele Würfe der Gäste und erleichterte damit seinen Vorderleuten das Spiel. In der 45. Minute beim Stand von 27:20 versuchten die Schwabmünchner in ihrem Team-Time-Out mit einer offensiveren Abwehrvariante die Hausherren zu Fehlern zu zwingen. Es entwickelte sich ein temporeicher Schlagabtausch mit vielen Toren auf beiden Seiten. Die Raunauer Abwehr bekam weniger Zugriff als zuvor, vor allem Daniel Labermeier bereitete den Raunauern Probleme. Gefährlich wurde es aber nicht mehr. Durch die großen Lücken in der Schwabmünchner Abwehr kamen die Niederraunauer zu guten Torchancen und nutzten diese souverän. Den Schlusspunkt setzte Vincent Hegenbart zum 40:33 Endstand.

Für die Niederraunauer geht es erst am 14.12. gegen den TSV Friedberg II weiter. Die beiden spielfreien Wochenenden unterbrechen zwar den Spiel-Rhythmus enorm, können aber zur Erholung beitragen. (AZ)

TSV: M. Klaußer, M. Fieger (beide Tor), N. Lindner (8), M. Hegenbart (1), S. Roth (1), B. Egger (11/5), M. Brühmüller, C. Schäfer, J. Eheim, T. Egger (4), J. Pfeiffer (2), M. Sauter (1), O. Blösch (7/1), V. Hegenbart (5)