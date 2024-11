TSV Ziemetshausen peilt wichtiges Auswärtsspiel an

Am letzten Spieltag vor der Winterpause steht für Fußball-Bezirksligist TSV Ziemetshausen eine extrem wichtige Partie an. Der Aufsteiger ist am Sonntag zu Gast beim SC Griesbeckerzell. Die Partie auf dem Platz der 1200-Einwohnergemeinde im Landkreis Aichach-Friedberg soll um 14 Uhr angepfiffen werden. Die Gastgeber haben nach 18 Partien 16 Punkte auf dem Konto. Am vergangenen Sonntag verloren die Griesbeckerzeller ihr Auswärtsspiel beim TSV Nördlingen II denkbar knapp mit 0:1. Davor holte die Truppe von Spielertrainer Björn Wohlrab in drei Partien fünf Punkte.

Gegen die Teams aus Gersthofen (0:0) und Ecknach (2:2) gab es Unentschieden. Das Heimspiel gegen den FC Günzburg endete mit einem klaren 3:0-Erfolg. Das Hinspiel am 18. August verloren die Ziemetshauser mit 0:2. Für diese Pleite möchte die Mannschaft von Trainer Benni König natürlich Revanche nehmen. Außerdem soll die 1:2-Heimpleite gegen Schlusslicht Günzburg vom vergangenen Sonntag ausgemerzt werden. Die Ziemetshauser wollen mit einem Erfolgserlebnis in die beinahe vier Monate lange Winterpause gehen. (ulan)