Wintereinbruch: Komplette Absage des Spieltags keine Option

Für viele Mannschaften aus dem Fußballkreis Donau hat ab sofort die Winterpause begonnen. Während die Teams aus den Kreis-, A- und B-Klassen schon nach dem vergangenen Wochenende ihre Fußballschuhe einmotten durften, haben nach dem Wintereinbruch am Donnerstagabend auch viele höherklassige Vereine ihre Partien abgesagt. In der Bezirksliga können die Begegnungen zwischen dem FC Günzburg und dem TSV Dinkelscherben und zwischen dem VfR Jettingen und dem VfL Ecknach aufgrund der Platzverhältnisse nicht durchgeführt werden. Während für das Spiel der Günzburgern noch kein neuer Termin feststeht, soll die Partie Jettingen gegen Ecknach am 9. März nachgeholt werden. Das Auswärtsmatch der Ziemetshauser in Griesbeckerzell, das am Sonntag ausgetragen werden soll, war bei Redaktionsschluss nicht abgesagt.

