Köstlich Vorweihnachtliches im Sprachcafé

„In der Weihnachtsbäckerei, gibt’s so manche Leckerei …“ Mit diesem Kinderklassiker kommt vorweihnachtliche Stimmung auf. Passend dazu ist das Krumbacher Sprachcafé am Donnerstag, 28. November, ausgerichtet. Neben Plauderei in gemütlicher Runde wartet im Stückwerk eine ganz besondere Weihnachtsbäckerei auf alle Besucher und Besucherinnen.

Pascal Aldoais, Präsident des Rotaract Krumbach-Weißenhorn, backt dort mit fleißiger Unterstützung jeden Tag hunderte Plätzchen für den guten Zweck. Fürs Sprachcafé kommt er aus seiner Backhöhle. Gemeinsam werden vor Ort Plätzchen verziert, Tütchen gestaltet oder einfach nur das ein oder andere fertige Plätzchen gekostet. Auch Punsch und Tee passen zu der vorweihnachtlichen Zeit.

Im Sprachcafé im November stehen ganz und gar süße Köstlichkeiten im Fokus. So wie es in Deutschland Tradition ist, zur Weihnachtszeit Plätzchen oder auch „Laibla“ zu backen, so gibt es vielleicht in anderen Ländern andere Traditionen. Die Organisatoren des Sprachcafés rufen deshalb dazu auf, zum Novembertermin selbstgemachte süße Köstlichkeiten mitzubringen. In der entspannten, dem Stückwerk eigenen heimeligen Atmosphäre lässt es sich dann über Rezepte, Traditionen und Erinnerungen sprechen, die man mit der besonderen Zeit um Weihnachten verbindet. Willkommen sind alle, ganz unabhängig vom Alter, der Herkunft oder Stand der Deutschkenntnisse. Denn der Kerngedanke des Sprachcafés ist es, dass Besucher und Besucherinnen unkompliziert ins Gespräch kommen und nebenbei die deutsche Sprache angewendet wird.

Jedes Sprachniveau ist willkommen und auch Kinder dürfen gerne mitgebracht werden. Das Sprachcafé findet am jeweils letzten Donnerstag im Monat in der Luitpoldstraße 10 in Krumbach statt und beginnt um 17.30 Uhr. Nach dem Novembertermin gibt es eine kleine Winterpause, dann startet das Sprachcafé mit neuen Ideen und Elan am 30. Januar ins neue Jahr.

Begleitet wird das Projekt von Sabina Jukic, Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte im Landratsamt, Marc Hettich vom Quartiersmanagement und Melissa Kopp von der Jugendpflege. Alle Termine lassen sich auch der Familien-Plattform des Landkreises entnehmen. (AZ)